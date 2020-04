Coronavirus, ultime notizie: Nuovi indagati tra i responsabili del Trivulzio. Calcio, la Figc estende la stagione al 2 agosto

9:52 Pm Albamonte, processo da remoto evita blocco

“La giustizia penale è a rango ridottissimo. Vedo insofferenza rispetto al blocco della giustizia da parte di magistrati e avvocati, i quali non vogliono stare a casa nel momento in cui si deve far ripartire il Paese”. Così il segretario di Area Dg Eugenio Albamonte, intervenendo in una trasmissione di Radio Radicale . “C'è poi un grave problema: se non ricominciamo subito, l'arretrato aumenterà a dismisura. In questa situazione introdurre il processo da remoto, dove è necessario, è una buona soluzione, perché l'alternativa sarebbe lo stop totale al quale abbiamo assistito in questi giorni. Non dovrà essere utilizzato in tutti i tribunali e in tutti i casi, ma solo dove non si possa garantire la sicurezza con le mascherine e il distanziamento”. Albamonte spiega anche come “gli interventi introdotti non sono permanenti. I magistrati stessi non lo vorrebbero; questo l'ha ribadito anche l'Anm. Si tratta di misure accettabili in emergenza, e devono rimanere temporanee. Dunque non c'è nessun pericolo di interventi definitivi sul processo che incidano sulle garanzie”.