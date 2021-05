Coronavirus, ultime notizie. Aifa: entro lunedì l’ok al vaccino per gli adolescenti

11:27 Cina, reso disponibile vaccino proteico ricombinante in 3 dosi

Un vaccino anti Covid-19 proteico ricombinante sviluppato in Cina che richiede la somministrazione in tre dosi, è stato reso disponibile a Pechino. Si tratta di una formulazione (a cellule CHO) sviluppata dall’Istituto di Microbiologia dell’Accademia Cinese delle Scienze e dalla Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. Giovdì i ricercatori dell’istituto si sono sottoposti all’inoculazione della prima dose nel distretto Haidian di Pechino. La Cina ha rilasciato l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino il 10 marzo e da allora è stato somministrato in più province, tra cui Anhui e Hubei. Il primo lotto è uscito dalla linea di produzione di Pechino il 3 maggio. I risultati dei trial di fase 2, che hanno coinvolto persone tra i 18 e i 59 anni, mostrano che l’83% dei partecipanti ha prodotto anticorpi neutralizzanti dopo due dosi del vaccino mentre il 97% a seguito della terza iniezione.

Pechino, somministrazioni in corso (Ap)

Gli studi preliminari condotti su soggetti dai 60 anni in su mostrano che il tasso di sieroconversione degli anticorpi neutralizzanti ha raggiunto il 95% dopo le tre dosi, senza reazioni avverse gravi legate all’inoculazione. Il livello di anticorpi neutralizzanti generato dal vaccino è paragonabile ad altre formulazioni anti Covid-19 con proteine ricombinanti e vaccini a mRNA a livello globale, come precisato dall’’istituto in un comunicato. Quest’ultimo ha inoltre spiegato che il vaccino proteico ricombinante non richiede la realizzazione in un laboratorio di biosicurezza di alto livello e può raggiungere rapidamente la produzione su larga scala, con una più ampia efficienza in termini di costi e una maggiore facilità di conservazione e trasporto.