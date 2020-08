Coronavirus ultime notizie. Marks & Spencer taglia di 7mila posti di lavoro. Canada, si dimette il ministro delle Finanze per i costi della pandemia

07:15 Canada, si dimette il ministro delle Finanze per i costi della pandemia

Il ministro delle Finanze canadese Bill Morneau ha annunciato ieri 17 agosto le sue dimissioni dal governo, in mezzo alle crescenti tensioni con il primo ministro Justin Trudeau sulle spese contro la pandemia di coronavirus. “Mentre stiamo entrando in una nuova fase nella lotta contro la pandemia, è tempo che un nuovo ministro delle Finanze possa portare avanti questo progetto”, ha spiegato Morneau durante una conferenza stampa a sorpresa. “Questo è il motivo per cui mi dimetto dalle mie funzioni di ministro delle finanze e di membro del Parlamento”, ha aggiunto dopo un incontro con Trudeau. Morneau, che aveva ricoperto questo incarico dal 2015, ha annunciato che intende candidarsi alla carica di segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nell'ultima settimana, diversi media canadesi hanno riportato profonde divergenze tra Morneau e il primo ministro su come rilanciare l'economia canadese indebolita dalla pandemia di coronavirus senza mettere a repentaglio le finanze pubbliche, mentre il deficit atteso ha raggiunto oltre 216 miliardi di euro.