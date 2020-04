Coronavirus ultime notizie: i carabinieri sequestrano casa di cura a Reggio Calabria

11:00 Banche, sindacati: rischio tensioni,Lamorgese intervenga

I sindacati dei bancari temono episodi di «violenza contro le lavoratrici e i lavoratori bancari» da lunedì per le richieste di finanziamenti previste dal decreto imprese. Lo si legge in una lettera inviata dai segretari generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in cui chiedono «un intervento volto a rafforzare la sicurezza sociale, a tutela della sicurezza di chi si trova sui posti di lavoro e della clientela bancaria tutta». Secondo le informazioni in possesso delle sigle «alcune banche non sono ancora pronte, poiché non hanno predisposto le circolari interne né hanno modificato le procedure per poter accogliere le richieste da parte della clientela». Una situazione che, a loro dire, «potrebbe generare tensione fra i clienti che si recheranno

nelle filiali e i bancari, sfociando in fenomeni di violenza che già sono stati registrati, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori bancari, in queste ultime settimane».