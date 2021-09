Coronavirus ultime notizie. Visco (Bankitalia), ripresa oltre attese, economia vitale

11:20 Speranza, «vaccini sicuri, i non convinti spesso per motivi ideologici»

“Le persone che non sono convinte della bontà dei vaccini” contro Covid-19 “sono ormai una minoranza, una parte lo è spesso per ragioni ideologiche”. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Rai Radio Live che andrà in onda domani alle 11. “I vaccini - prosegue il ministro - sono quanto di più straordinario avessimo potuto mettere in campo contro il virus: abbassano la curva del contagio e sono la chiave per aprire una fase diversa, i vaccini sono simbolo di libertà, ci permettono di riaprire gli spazi di partecipazione, stadi, teatri, cinema”. Affrontando però il tema della rasmissione sulla paura Speranza ammette che “esistono persone che hanno una paura irrazionale” del vaccino “e con queste il dialogo va tenuto aperto, dobbiamo fornire tutti gli elementi possibili per tranquillizzarle. I dati che raccogliamo – ricorda il ministro - dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri. Bisogna insistere con garbo e intelligenza e - raccomanda - mai essere aggressivi con gli indecisi, sono certo che questa sia la strada per aumentare la copertura vaccinale nel nostro Paese”. “E’ umano avere paura, io stesso temevo che i vaccini non arrivassero in tempo e poi - conclude - quel 27 dicembre del 2020 ecco l'inizio del percorso virtuoso”.