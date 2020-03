Gabrielli: nuovo modulo autocertificazione. Moody’s taglia l’outlook per le banche, S&P abbassa Pil Italia a -2,6%. Borrelli negativo. Procura Torino indaga su carenza mascherine

11:12 Outlook sistema bancario Italia, Francia, Spagna, Danimarca, Olanda e Belgio rivisto a “negativo”

Moody's ha rivisto a ‘negativo' da ‘stabile' l'Outlook di 6 sistemi bancari europei per l'impatto economico della pandemia del coronavirus, destinato ad aumentare i crediti problematici. Il peggioramento delle prospettive riguarda – indica un comunicato – Francia, Italia, Spagna, Danimarca, Olanda e Belgio. L'Outlook resta poi negativo per i sistemi bancari della Germania e del Regno Unito, mentre sono confermate le prospettive stabili per la Svezia e la Svizzera. La variazione dell'Outlook – spiega l'agenza – è legata alle ricadute sull'attività economica in Europa causate dalla diffusione del coronavirus che ha portato alla sospensione dell'attività di molte aziende e a restrizioni nei contatti sociali. Moody's si aspetta una contrazione dell'economia nel primo e secondo trimestre dell'anno. Le misure di politica monetaria e fiscale probabilmente aiuteranno la ripresa con una crescita sopra il trend nei trimestri successivi e nel 2021, ma - rileva l'agenzia - è improbabile che la perdita di produzione accusata nel secondo trimestre venga recuperata. Su questo sfondo, i crediti problematici delle banche aumenteranno e i maggiori accantonamenti per perdite sui crediti ridurranno la redditività delle banche, che è già inferiore rispetto agli istituti globali di pari livello. Secondo Moody's le misure messe in atto dai governi per dare sostegno alle aziende non saranno sufficienti a contrastare completamente l'impatto negativo degli stop all'attività legati al coronavirus. Ad essere più vulnerabili – ricorda l'agenzia - saranno i settori degli alberghi e della ristorazione, delle linee aeree, l'automotive e le vendite al dettaglio, come pure in generale le Pmi. Nella maggior parte dei sistemi bancari – rileva per altro Moody's – la liquidità è forte e i cuscinetti di capitale rilevanti, il che fornisce una solida base per assorbire perdite inattese.