Coronavirus ultime notizie. Orlando: senza Cig stop licenziamenti fino ottobre. Speranza: scudo legale per medici

9:51 Da oggi Basilicata in zona arancione ma scuole chiuse e 4 Comuni in area rossa

A partire da oggi si allentano le misure restrittive in Basilicata, passata dall'area rossa (dall'1 al 15 marzo) a quella arancione. Per l'incidenza dei contagi e per la tabella di marcia della vaccinazione che da ieri rallenta nuovamente, il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha emesso tre ordinanze. Una di esse, la numero 6, con validità da oggi al 27 marzo, stabilisce che tutte le scuole, di ogni ordine e grado (comprese quelle dell'infanzia), restano chiuse. Il governatore ha recepito le indicazioni dell'unità di crisi regionale in cui sono state esaminate la curva dei dati e le tendenze incrementali di positivi e ricoveri, sebbene il tasso di riempimento delle terapie intensive sia migliore della media nazionale. Nell'ultima settimana, per la popolazione scolastica, stati contagiati 11 bambini nella fascia 3/6 anni, 32 bambini nella fascia 6/10, 20 giovani nella fascia 11/13 anni e 48 nella fascia 14/19. Con la sospensione della didattica in presenza, si resta in dad. (segue) Con l'ordinanza numero 8, in accordo con i sindaci, viene dichiarata la zona rossa per i Comuni di Francavilla in Sinni, Latronico, Montescaglioso e Senise fino a domenica 21 marzo. In questi Comuni si applica il regime più restrittivo delle misure. Tale decisione è stata presa in ragione dei dati della settimana 8/14 marzo, con indici superiori al rapporto 250 contagiati su 100.000 abitanti, pari allo 0,25%: a Francavilla in Sinni 45 contagiati pari allo 1,09% della popolazione; a Latronico 16 contagiati pari allo 0,37% della popolazione; a Montescaglioso 25 contagiati pari allo 0,26%; a Senise 11 contagiati pari allo 0,16% della popolazione, dunque un valore inferiore rispetto alla soglia ma anche questo Comune è stato aggiunto per la vicinanza a Francavilla e Latronico.