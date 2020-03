Coronavirus ultime notizie: Cina, deficit commerciale di 7 miliardi di dollari

● In Cina 28 ulteriori decessi legati al nuovo coronavirus e 99 nuove infezioni, di cui 74 nella provincia dell'Hubei, l’epicentro dell’epidemia.

● La Corea del Sud ha registrato 483 nuovi casi di infezione da coronavirus, portando il totale su scala nazionale a 6.767

● Primo caso di contagio in Serbia

● Vietato attracco in Thailandia a nave da crociera italiana

● Le Maldive chiudono a chi arriva dall’Italia

● Primo morto in Olanda

● Anche l’Alto Adige viene considerata “zona a rischio” dalla Germania

● Francia: 81 casi nel dipartimento dell’Alto Reno, chiuse un centinaio di scuole

● Altri 17 morti in Iran, le vittime sono ora 124

● Più che raddoppiati i casi in Belgio

● Egitto, 12 casi su una nave in crociera sul Nilo

● Sei nuovi casi in Russia. Ora il totale è di 13

● Secondo morto nel Regno Unito, i contagi sono 163

● Cina accelera sui vaccini: forse uso di urgenza già in aprile