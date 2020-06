Coronavirus ultime notizie. Da Bari a Verona, riaprono 25 aeroporti. Oscar spostati al 2021

11:07 A Fiumicino 120 voli con riapertura frontiere interne Ue

Con circa 120 voli, tra arrivi e partenze, e dodici paesi europei collegati, in coincidenza con la riapertura delle frontiere interne all'Ue, la giornata odierna segna un ulteriore passo verso la graduale ripresa del traffico aereo all'aeroporto di Fiumicino, dopo una lunga fase caratterizzata dall'emergenza Covid 19. Primi significativi movimenti di turisti, in particolare di tedeschi in arrivo nel “Bel Paese”. Aumentano i collegamenti aerei da e per lo scalo romano. Sono sette oggi, tra Francoforte, Monaco e Dusseldorf, le destinazioni per la Germania raggiungibili dal Leonardo da Vinci con voli Alitalia e Lufthansa. Ed ancora tre voli per la Svizzera operati da Alitalia e Swiss (due per Zurigo ed uno per Ginevra) ed altrettanti per il Belgio (tutti e tre per Bruxelles: due della Brussels Airlines ed uno Alitalia). Due sono poi i voli diretti in Gran Bretagna, nello specifico Londra Heathrow con aerei AZ, così come quelli per Francia (un Alitalia e un Air France per Parigi) e Lussemburgo (un Alitalia e un Luxair). Completano il quadro, Bulgaria, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Bielorussia e Croazia con un volo per ciascuna destinazione operato rispettivamente da Bulgaria Air (Sofia); Alitalia (Madrid); Aegean (Atene); Klm (Amsterdam); Belavia (Minsk) e Croatia Airlines (Zagabria). “Finalmente in Italia - raccontano mamma e figlia in arrivo da Francoforte - trascorreremo dei giorni a Roma e poi ci trasferiamo a Capri: avevamo voglia di viaggiare e di una vacanza per metterci alle spalle questo brutto periodo del Covid”. Una coppia di giovani turisti da Monaco: “Siamo diretti a Sperlonga e poi andremo in Costa Amalfitana. E non vediamo l'ora di assaggiare una pizza. E' un segnale di ripartenza e speriamo, per tutti, di speranza”.