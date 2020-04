Coronavirus ultime notizie: in Cina scatta lockdown a Jia per contenere asintomatici. Studio: Paesi col vaccino obbligatorio per tubercolosi hanno meno morti

Paesi col vaccino obbligatorio per tubercolosi hanno meno morti da Covid19



I Paesi con indicazioni per il vaccino obbligatorio per tubercolosi registrano meno morti da infezione di coronavirus rispetto ai paesi che non adottano la stessa politica, rileva un nuovo studio preliminare pubblicato su medRxiv, un sito di ricerca di studi inediti. Lo studio mette in correlazione i paesi che chiedono ai cittadini di fare il vaccino BCG e quelli che mostrano meno morti da Covid19. In base a questa unica correlazione si stanno sottoponendo ai trial anziani e operatori sanitari iniettando questo vaccino che potrebbe proteggere contro il coronavirus. Gonzalo Otazu, assistant professor alla New York Institute of Technology e a capo della ricerca, dice di essere partito dai pochi casi in Giappone all’inizio dell’epidemia, soprattutto rispetto alla vicina Cina.