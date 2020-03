Coronavirus, ultime notizie: Visco (Bankitalia), «crisi inedita ma trasitoria»

10:11 Boccia (Confindustria): serve flusso di liquidità, 70% delle aziende a fatturato zero

«Purtroppo ci troveremo di fronte a una situazione in cui oltre il 70% del tessuto economico italiano, e tra poco anche europeo, navigherà a fatturato zero perché non produce e qualsiasi azienda che passa da 100 a fatturato 0 avrà crisi di liquidità». Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a 'Omnibus' (La7), intervenendo sulle misure economiche messe in campo dal Governo contro le conseguenze di Covid-19. E ha proposto: «La liquidità c'è, ma non ci sono gli strumenti affinchè questa liquidità arrivi alle imprese. Dobbiamo fare in modo che in questa fase di transizione, che non sappiamo nemmeno quanto durerà, si aiutino le imprese ad avere un flusso di liquidità a breve, che poi possa essere trasformato in un debito a 30 anni. Ne usciremo tutti con un debito maggiore ma sostenibile, con la possibilità di allargare il fondo di garanzia in chiave nazionale ed europea in modo tale da permettere alle imprese di superare questa fase di transizione e uscire da questo periodo di criticità e debolezza in modo tale da non chiudere definitivamente».

Per Boccia questa deve essere «una delle grandi priorità» perché, ha ribadito, «siamo in un'economia di guerra, e dobbiamo prendere consapevolezza della dimensione quantitaiva, rilevante, delle risorse che occorrono», anche, ha concluso, «per riassorbire nella 'fase 2' tutte le persone che andranno in cassa integrazione».