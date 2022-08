Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 43.084 nuovi casi (-33,6% in 7 giorni) e 177 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 43.084 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il dato si basa su 272.495 tamponi (vengono considerati sia test rapidi antigenici che i tamponi molecolari).

Rispetto al numero di contagi registrato sette giorni fa, il dato odierno risulta in calo del 33,6%.

Le vittime di oggi

Il report quotidiano, diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile alle 16:50 di martedì 9 agosto, conta anche 177 vittime, 4 in più rispetto alle 113 registrate ieri. Anche in questo caso il dato risulta in calo su base settimanale (-6,8%).

Il tasso di positività

Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi, nelle ultime 24 ore si è attestato al 15,8%, risultando stabile rispetto a ieri.



Ricoverati, terapie intensive, dimessi e guariti

Dal report risultano 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri e -14,2% rispetto a 7 giorni fa, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, 236 in meno rispetto a ieri (-13,9% su base settimanale).