Ultime notizie. Locatelli: «Scuola non ha impattato. 80% copertura vaccinale riduce virus e morti»

15:43 Green pass: a corteo Milano un arresto e 57 denunciati

Una persona è stata arrestata, e 57 denunciate, per il loro comportamento alla manifestazione dei ’No Green pass’ che si è svolta ieri a Milano. Un 25enne milanese, mentre si allontanava all’interno della metropolitana linea rossa Porta Venezia, è stato arrestato per aver colpito violentemente alla schiena, davanti alla stazione Centrale, un poliziotto in servizio che ha riportato una prognosi di 7 giorni. Quarantotto persone (di cui quasi la metà espressione di gruppi d'area) verranno deferite all’autorità giudiziaria per interruzione di servizio pubblico e violenza privata. Altre 6 persone verranno denunciate, oltre che per i reati di cui sopra, anche per istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata. Altre 3 persone denunciate, infine, oltre che per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, istigazione a disobbedire alle leggi, violenza privata e per manifestazione non prevista, rispettivamente anche per oltraggio a pubblico ufficiale; rifiuto d'indicazioni sulla propria identità; resistenza a pubblico ufficiale.