Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Un genitore 'fragile' su 7 ha perso il lavoro

07:05 Un genitore 'fragile' su 7 ha perso il lavoro

«Quasi 1 genitore su 7» tra quelli in condizioni socio-economiche più fragili, pari al 14,8%, ha perso il lavoro per via dell'emergenza Covid-19, oltre la metà lo ha perso temporaneamente. «Circa 1 minore su 5» ha più difficoltà a fare i compiti rispetto al passato e, tra i bambini tra gli 8 e gli 11 anni, «quasi 1 su 10» non segue mai le lezioni a distanza o lo fa meno di una volta a settimana. Sono alcuni dei dati del rapporto «Riscriviamo il Futuro. L'impatto del Coronavirus sulla povertà educativa» diffuso oggi da Save The Children.