Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Virus isolato nelle lacrime. Spadafora: riaprire lo sport in sicurezza

10:14 Scuola:Nardella, Azzolina garantisca didattica,scuola diritto

“Il ministro Azzolina ha annunciato che fino a settembre non si parlerà di scuola” ma “deve comunque garantire la didattica ai nostri figli in tutto il territorio nazionale. Noi sindaci siamo disposti a dare una mano. Non si può pensare che non si parli di scuola da qui a settembre, è inaccettabile”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento telefonico con Lady Radio, in riferimento alla didattica online in questo periodo di emergenza per il Coronavirus. Proprio sulle lezioni da casa “vorrei chiedere al provveditore agli studi di farci sapere quante scuole effettivamente fanno corsi a distanza per i loro studenti. A me risulta che in molti” istituti “purtroppo non si fanno questo tipo di attività. Ci sono molti insegnanti che si stanno dando da fare, presidi che si stanno organizzando, altri no: la direzione regionale deve vigilare perché la scuola è un diritto”. Tra i temi da affrontare anche quello “dei centri estivi, il Comune è pronto a lavorare per riaprirli: l'orizzonte temporale è metà giugno, se il Governo ci mette” nelle giuste “condizioni”. Sulla possibilità di far uscire i figli “abbiamo pensato ad una serie di step concreti: consentire, in alcune aree verdi delimitate con il nostro personale comunale, l'uscita di bambini accompagnati dai loro genitori con una serie di prenotazioni”. Per i più grandi (ma anche per gli adulti) il discorso cambia in riferimento alla possibilità di fare cene da amici, dal 4 maggio: “E' un tema - ha spiegato Nardella - del quale si è parlato poco ma anche recarsi da altre persone sarà un'attività contingentata. Non è che appena parte la fase 2 tutti ci mettiamo a fare feste a casa di amici”