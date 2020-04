Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Inps:Cig Covid per 6,7 mln lavoratori,4,2 con anticipo. Saipem: svalutazioni dovute all’incertezza

7:20 Continua il calo dei malati, ma la Lombardia soffre ancora

Continua, per il terzo giorno consecutivo, il calo dei malati di Covid-19 in Italia: sono 107.699. Superate invece le 25mila vittime, con un incremento di 437 in 24 ore. Nuovo record diguariti in un giorno, 2.943. In calo il trenddei ricoveri in terapia intensiva: 2.384, 87 in meno rispetto a mercoledì. Di questi, 817 sono in Lombardia, la Regione in cui ilcontagio resta più diffuso. I medici di famiglia lombardi attaccano la Regione: «Per la Fase 2 non fa altro che riproporre l’esistente, lasciando immutate le criticità».