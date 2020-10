Coronavirus, ultime notizie. Lombardia, oggi primi pazienti nell’ospedale di Fiera Milano. Fontana: lockdown possibile se l’impennata di contagi continua

9:30 Montezemolo: senza sussidi subito, Italo si fermerà

“Non ci siamo. Non disconosco certo l'impegno del governo, ma bisogna dirci la verità: il Covid è l'emergenza assoluta, ma non vorrei che diventi anche il paravento per non affrontare di petto con urgenza i problemi economico-sociali del Paese”. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il presidente di Ntv Luca Cordero di Montezemolo. “Oggi - commenta - emerge un Paese bloccato, che vive alla giornata, senza una visione. Nessuna strategia di politica economica”. Montezemolo prende a esempio Italo: “I treni ad alta velocità sembrano cliniche: puliti, posti seduti e quindi tracciabili, ricambio d'aria frequente. Il ministro della Sanità il 14 luglio aveva stabilito che potessimo salire all'80% di capienza, poi un'incomprensibile marcia indietro, con la conseguenza che oggi sui treni ad alta velocità si viaggia al 50%, mentre sul trasporto locale all'80% o al 100%, senza controlli e con pericolosi ammassamenti. Certo, è un problema superato con la situazione di oggi, ma è stata una decisione demagogica, con un Cts che si è piegato a logiche politiche”. A chi gli ricorda che per i treni sono stati stanziati 1,2 miliardi, il manager risponde: “Solo annunci, a maggio. Siamo a novembre e non è arrivato nulla. A questo punto se non arrivano i fondi promessi in tempi brevissimi, Italo sarà costretto a fermarsi».