Coronavirus ultime notizie dall’Italia e dal mondo. Usa, il capo staff di Pence positivo. Germania: 11.176 nuovi casi

8:30 Ancora proteste a Napoli, disordini anche a Roma

Ancora proteste e scontri a Napoli, ma anche in centro a Roma con l’avvio del coprifuoco. Dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta ieri pomeriggio nella Prefettura di Napoli, «sono emersi elementi circa la presenza nella manifestazione di componenti estranee alle ragioni della protesta, attive in azioni violente preordinate». È stato disposto - informa la Prefettura - «un ulteriore rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, per fare fronte alle criticità connesse alla situazione in atto e garantire le manifestazioni di dissenso - anche quando motivate da comprensibili ragioni di disagio economico o sociale - dalle infiltrazioni di elementi violenti, per assicurare il rispetto dell'ordine pubblico e delle prescrizioni dettate dalla normativa statale, regionale e locale per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19». Il Prefetto Marco Valentini ha espresso solidarietà e “fattivo sostegno” alle Forze dell'ordine e apprezzamento per l'impegno e la professionalità dimostrata.