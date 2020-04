Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Arcuri: «Abbiamo le mascherine per la fase 2. Il 4 maggio partiranno i test sierologici»

12:25 Centri commerciali, linee guida per riaprire

«I centri commerciali. Sicuri, importanti, utili per tutti». Con queste parole il Consiglio nazionale dei centri commerciali fa sentire la propria voce con un avviso a pagamento pubblicato sui principali quotidiani italiani in vista della Fase 2. «Il Cncc ha pubblicato le proposte di linee guida per la frequentazione in sicurezza di centri commerciali, parchi commerciali e factory outlet per permettere la loro completa riapertura», si legge sull’avviso, che assicura: «Abbiamo lavorato con scrupolo per accogliervi con serenità. Vi aspettiamo. Così come aspettiamo un aiuto concreto del Governo a sostegno del commercio, per favorire la ripresa di un comparto vitale per l'economia». Il Cncc ricorda che con i suoi 139,1 miliardi, rappresenta il 4% del Pil italiano e dà lavoro a oltre 587 mila persone, senza contare l’indotto. Le linee guida vanno dal distanziamento all’obbligo di mascherina, dalla rilevazione della temperatura, ai percorsi obbligati anche nei parcheggi, dal controllo dei clienti presenti, con almeno 10 mq di spazio per persona.