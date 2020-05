Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Arcuri: «App Immuni pronta a fine maggio». Lavoro, ipotesi riduzione oraria a parità di salario

7:12 Arcuri: «La app Immuni pronta a fine maggio»

La App «Immuni» per il contact tracing dovrebbe essere pronta per la fine di maggio. Così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in audizione alla Commissione Trasporti e telecomunicazioni. «Dobbiamo fare molti più tamponi, io devo mettere in condizioni le Regioni di farli», rifornendole, ha aggiunto sottolineando che «la App funziona se il tempo di attraversamento (dall’alert al tampone, ndr) sarà accorciato e se a essa si accompagnerà la somministrazione dell’unico agente per individuare un individuo contagiato, che è il tampone».