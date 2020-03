Coronavirus, 12 contagiati alla Protezione civile a Roma

12:57 Bertolaso chiama i medici: non ci sono alibi

«Non ci sono alibi: vi stiamo dando tutte le garanzie, anche di sicurezza e tranquillità per le vostre famiglie, per dare veramente il massimo di voi stessi». Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Fontana, lancia una “chiamata generale” a tutti i medici e agli infermieri necessari per far partire il grande hub rianimazione dedicato ai pazienti Covid in via di allestimento all'interno della Fiera di Milano.



«Il dipartimento della Protezione Civile - ha spiegato Bertolaso in un video su Facebook - ha emesso un bando molto importante che prevede l'assunzione immediata di 300 medici con le specializzazioni più importanti, che servono anche a noi: anestesisti, rianimatori, esperti in medicina d'urgenza, capi sala di rianimazione, terapia intensiva e sub intensiva. Ma non solo: anche chi non sa intubare un paziente può essere utile e dare una mano, quindi può fare domanda e chiedere di essere coinvolto in questa iniziativa. Tra l'altro non è neanche pagata malissimo, c'è vitto e alloggio, il trasporto, il diritto a lasciare la propria amministrazione se si è un dipendente della sanità pubblica. Quindi vi sono tutte le possibilità per venire a dare una mano». Bertolaso ha ricordato che è possibile fare domanda anche su www.ospedalefieramilano.it: