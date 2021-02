Coronavirus ultime notizie. Mosca registra un terzo vaccino, il CoviVac. Germania, 9.164 nuovi casi e 490 vittime

8:24 AstraZeneca aprirà linea di produzione in Giappone per la distribuzione locale

AstraZeneca prevede di produrre vaccini Covid-19 in Giappone e inizierà la distribuzione locale non appena riceverà l'approvazione del governo. Lo ha riferito l'emittente nazionale NHK, citando un'intervista con un funzionario della unit giapponese della società.

Il governo nupponico ha firmato un contratto con la compagnia per la produzione di vaccini sufficienti per 60 milioni di persone, ha detto NHK. AstraZeneca ha chiesto al ministero della salute l'approvazione del vaccino già all'inizio di questo mese. La unit giapponese della società prevede di produrre vaccini per oltre 40 milioni di persone attraverso il suo partner JCR Pharmaceuticals Co. nella prefettura di Hyogo, ha riferito NHK.