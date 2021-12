Coronavirus ultime notizie. Germania: oltre 61mila nuovi contagi, 484 vittime

7:14 Primo caso a Taiwan da più di un mese, potrebbe essere stato trasmesso dal morso di un topo

Un morso di topo è al centro di un’indagine su un possibile nuovo focolaio di Covid-19 a Taiwan, dopo che una lavoratrice di un laboratorio di massima sicurezza è stata confermata come il primo caso locale dell’isola in più di un mese. L’operatrice di laboratorio, una donna di circa 20 anni, è risultata positiva al Covid questa settimana dopo essere entrata in contatto con il virus durante il suo lavoro presso l’Academia Sinica, il principale istituto di ricerca di Taiwan, a metà novembre, ha dichiarato il ministro della Sanità Chen Shih-chung a una rapida briefing organizzato giovedì sera. Non aveva viaggiato all’estero di recente e aveva ricevuto due dosi del vaccino di Moderna.