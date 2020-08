Coronavirus ultime notizie. Giappone: storico crollo del Pil (-7,8%) nel secondo trimestre

9:04 Novavax: avvia seconda fase di test per vaccino sperimentale per Covid-19

La società americana di biotecnologie Novavax ha annunciato l'avvio della seconda fase di test del suo vaccino sperimentale Covid-19 per vedere se può proteggere in sicurezza dal nuovo coronavirus in modo da poter iniziare la grande fase finale dei test entro settembre. Un annuncio che arriva a pocghi giorni dai trst avviati dalla Russia. Il cosiddetto processo di Fase 2b dell'azienda si svolgerà in Sud Africa, che è tra i paesi più colpiti dal coronavirus, con oltre 587.000 casi e oltre 11.800 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University. “Poiché il Sudafrica sta vivendo un'ondata invernale di malattia di Covid-19, questo importante studio clinico di fase 2b ha il potenziale per fornire un'indicazione precoce di efficacia, insieme a ulteriori dati sulla sicurezza del candidato e sulla risposta immunitaria che genera”, ha affermato Gregory Glenn, presidente della ricerca e sviluppo di Novavax. Il vaccino di Novavax consiste in due iniezioni somministrate a 21 giorni di distanza.

La società di Gaithersburg prevede di fornire i dati raccolti dalla sperimentazione in Sud Africa alla Food and Drug Administration statunitense e pensa di avviare una seconda prova intermedia anche in Australia e negli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti ha siglato un accordo da 1,6 miliardi di dollari con Novavax per finanziare lo sviluppo in fase avanzata del vaccino contro il coronavirus dell'azienda e stabilire una produzione su larga scala per 100 milioni di dosi. La Bill & Melinda Gates Foundation hanno donato 15 milioni di dollari per aiutare a sostenere lo studio di fase 2 di Novavax.