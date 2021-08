Coronavirus ultime notizie. Recovery: Speranza, 4 miliardi per cure domiciliari

10:50 13 nuovi casi interni in Cina, in calo da 6 giorni

I nuovi casi di Covid-19 in Cina sono diminuiti per il sesto giorno consecutivo, attestandosi a quota 13, ai minimi dal 24 luglio. Secondo i dati aggiornati a domenica diffusi oggi dalla Commissione sanitaria nazionale, il trend ha beneficiato degli sforzi profusi dalla maggior parte delle regioni coinvolte che sono riuscite a tenere sotto controllo gli ultimi focolai, tenendo alta la vigilanza con i test di massa o ritardando l’apertura delle scuole. Sei casi locali sono stati rilevati ciascuno nelle province di Jiangsu e di Henan, mentre uno soltanto è stato accertato nell’Hunan. Nel fine settimana, le città di Zhengzhou e Shangqiu, nell’Henan, hanno iniziato un quarto round di test di massa: 5 funzionari di Shangqiu sono stati rimossi dai loro ruoli per negligenza negli sforzi di controllo del virus, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La città di Nanchino, collegata a molte infezioni locali da luglio, ha segnalato non più di due casi locali giornalieri dal 4 agosto: i suoi funzionari hanno deciso di ritardare la riapertura autunnale delle scuole superiori e degli asili nido fino a quando il rischio di contagio non sa ridotto ulteriormente. La Cina ha segnato domenica 51 casi in tutto, di cui 38 importati con 11 relativi allo Yunnan, 5 ciascuno a Zhejiang, Shandong e Guangdong, 4 al Fujian, due ciascuno a Pechino e Shanghai, uno ciascuno a Tianjin, Shanxi, Liaoning e Heilongjiang. I nuovi casi asintomatici, invece, si sono attestati a 20, che la Cina non classifica come infezioni confermate. La Commissione non ha segnalati altri decessi, che restano fermi a 4.636, su un totale di contagi salito a quota 94.430.