Vaccino AstraZeneca: nel 2021 300 milioni di dosi in Europa, di cui 40 per Italia. Solinas firma l’ordinanza: Sardegna in zona bianca

7:51 Vaccino J&J, in aprile prime dosi in Italia

Potrebbero arrivare in aprile in Italia le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson, non appena avrà l'ok dell'Ema, l'autorità regolatoria europea e dell'Aifa, l'agenzia italiana. Lo ha detto il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi durante «Mezz'ora in più» di Lucia Annunziata su Raitre. Entro giugno, ha aggiunto, potrebbero arrivare in Italia alcuni milioni di dosi e 27 milioni entro dicembre. I numeri confermano le previsioni del piano vaccinale, aggiornato al 12 febbraio, secondo cui le dosi in arrivo nel trimestre aprile-giugno sono 7,3 milioni. Sono poi previste 15,9 milioni di dosi a luglio-agosto-settembre e 3,2 milioni nel trimestre successivo. Per un totale vicino ai 27 milioni.

