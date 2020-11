Coronavirus ultime notizie. Milano, sospeso il pagamento di Area C e strisce blu. Governo a Regioni: decreto in settimana, i ristori saranno tempestivi

8:35 Sala (sindaco Milano): mi batterò perché aiuti a chi chiude arrivino subito

«Continuerò a battermi affinché gli aiuti a favore di tutte le categorie penalizzate dalla chiusura vengano immediatamente erogati». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il nuovo decreto del governo per contenere i contagi da Covid, sulle sue pagine social. «Per questo sono pronto da subito a farmi portavoce delle loro istanze in tutte le opportune sedi», ha sottolineato. Inoltre, sul tema della didattica, Sala ha detto che «La scuola in presenza, per il suo valore educativo e sociale, resta una delle risorse principali da preservare. Accolgo con favore la conferma delle lezioni in classe per gli studenti fino alla prima media. Non posso non dispiacermi per i ragazzi e le ragazze che non potranno frequentare i loro istituti scolastici», ha concluso.