Coronavirus, ultime notizie. Discoteche, palestre e parchi: contributi per 140 milioni

10:29 Green pass, situazione fluida all’aeroporto di Fiumicino

Dopo il green pass in vigore dallo scorso primo luglio per i voli in Europa, è scattato l’obbligo del certificato verde anche per i voli su tratte nazionali. All’aeroporto di Fiumicino, dove la situazione si presenta al momento fluida, sono scrupolose le verifiche da parte degli addetti al check-in per il possesso del pass in formato cartaceo o digitale. Da parte sua, Aeroporti di Roma aveva già provveduto nei giorni scorsi ad informare l’utenza della nuova disposizione che sarebbe entrata in vigore dall’1 settembre, pubblicando sul sito ufficiale on-line della società che «in base al decreto legge 6 agosto 2021 numero 111, per viaggiare in aereo su tutti i voli in partenza o arrivo negli aeroporti italiani, è necessario essere in possesso di green pass o certificati equivalenti. Si ricorda che, in base alla normativa in vigore,le compagnie aeree sono incaricate di effettuare il controllo del green pass per l’accesso ai propri servizi di trasporto».

Fiumicino nel giorno del debutto del green pass obbligatorio (Ansa)

Tra i passeggeri in partenza l’entrata in vigore della nuova disposizione viene intanto accolta senza troppe difficoltà. Anzi. «Sì, ne ero al corrente. Mi sono vaccinata due mesi fa», dice una signora in partenza per Milano. «Di questi tempi credo comunque sia meglio per tutti sapere che quando si è in volo il tuo vicino di posto è in possesso del green pass».