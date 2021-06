Coronavirus, ultime notizie. Usa, Wsj: «Plausibile ipotesi fuga da laboratorio cinese»

9:13 Vaccini, assalto al nuovo drive through di Trento: traffico in tilt

Apre il nuovo centro vaccinale drive through di Trento sud ed è subito corsa alla dose: traffico della tangenziale bloccato, autobus intrappolati che hanno accumulato ritardi anche di un’ora e lunghi tempi di attesa. “Inciampi da primo giorno - fanno sapere dall’azienda sanitaria provinciale - Anche perché la nuova struttura è andata a sostituire quella precedente di Trento Fiere e le persone devono necessariamente prendere la macchina per raggiungere il drive through. Se tutti seguiranno la mappa degli appuntamenti non ci saranno più problemi”. Il nuovo centro vaccinale si estende su una superficie di 47 mila metri quadri e ha otto linee vaccinali, di cui una pedonale. Una cinquantina le persone che a turno sono impegnate tra volontari, personale medico, infermieri, assistenti sanitari e amministrativi.

“La vaccinazione in modalità drive through, cioè senza necessità di scendere dalla macchina, permette di aumentare la capacità vaccinale fino a circa 1.800 somministrazioni al giorno - assicurano dalla Provincia - e garantisce maggiore sicurezza in termini di distanziamento. Le varie fasi della vaccinazione rimangono comunque le stesse: accettazione e anamnesi, somministrazione e attesa di 15 minuti in un’area dedicata a garantire immediata assistenza in caso di eventuali reazioni avverse. Chi non potrà recarsi al drive through in auto potrà comunque accedere alla vaccinazione attraverso il percorso pedonale dedicato”. Tutte le vaccinazioni si faranno solo al nuovo drive through vaccinale ad eccezione di alcune sedute gestite dalla Croce Rossa che restano confermate a Trento Fiere: sabato 12 e domenica 13 giugno, sabato 19 giugno e le serate vaccinali di venerdì 11 e 18 giugno.