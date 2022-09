Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 34.479 nuovi casi (+63,5% sulla settimana) e 38 vittime

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

4.819 nuovi casi in Veneto, tre i decessi

Sono 4.819 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 5.222. Continua anche oggi la crescita del numero degli attualmente positivi in regione: oggi 49.536 contro i 47.412 di ieri. In aumento significativo pure i ricoveri: 603 oggi rispetto ai 573 di 24 ore fa. Un fenomeno causato dall'incremento sia dei ricoveri in area non critica (578 oggi rispetto ai 549 di ieri) che delle terapie intensive (25 oggi contro le 24 di 24 ore fa). Questa mattina si registrano tre decessi, ieri erano stati due.

In Sardegna 456 nuovi casi e due decessi

In Sardegna si registrano oggi 456 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 429 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2662 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato 1 paziente (2 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 54 (2 in più di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 4522 (40 in più di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 77 e di una donna di 92 anni, entrambi residenti nella provincia di Oristano.



603 nuovi positivi in Alto Adige, crescono i ricoveri

I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 603 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 8 sono stati rilevati sulla base di 97 tamponi pcr e 595 sulla base di 2.005 test antigenici. Nonostante il basso numero di tamponi effettuati, in particolare quelli pcr, l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti schizza sopra quota 600 ed ora è 637 (50 in più rispetto ad ieri). In crescita anche gli attualmente positivi ed in isolamento che sono 3.860 (265 in più) così come i ricoveri in area medica che, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 101 (12 in più rispetto al giorno precedente), mentre quelli in terapia intensiva scendono da quattro a due. I guariti sono 335 per un totale di 258.924.

Iss: occupazione intensive all’1,4%, ricoveri salgono al 6%

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 1,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 29 settembre ) contro 1,4% (rilevazione al 22 settembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 6,0% (rilevazione al 22 settembre) contro 5,3% (rilevazione al 22 settembre)”. Lo evidenzia il report con i dati principali del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute.

Iss, Rt a 1 in aumento rispetto a settimana precedente

“Nel periodo 7–20 settembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1, in aumento rispetto alla settimana precedente e pari al valore soglia”. Lo evidenzia il report con i dati principali del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero “è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 al 20 settembre contro Rt=0,87 al 13 settembre”, conclude il report.