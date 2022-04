Coronavirus , studio Usa: con Omicron casi più che quadruplicati in bambini sotto i 5 anni

Basilicata: 109 ricoveri, 1.078 positivi e un decesso

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 31 marzo, 109 persone sono state ricoverate per Covid-19 in Basilicata: 57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 52 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 4.549 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.078 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 622 guarigioni e il decesso di una persona.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

1.417 positivi e un decesso in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 330 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,18 per cento. Sono inoltre 9.097 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.087 casi (11,95%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 142. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Si registra anche il decesso di un uomo, che porta il numero complessivo dei decessia 4.920.

In Abruzzo 2.301 nuovi positivi e cinque decessi

Da ieri il bilancio dei pazienti deceduti registra cinque nuovi casi, di età compresa tra 60 e 90 anni. Di questi, un decesso è segnalato in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila, altri due casi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Aziende sanitarie locali. Il numero complessivo delle morti, causate dal Coronavirus, sale a 3.095. Oggi in regione sono 1.258 i guariti e 2.301 i nuovi positivi al Covid 19, di età compresa tra 4 mesi e 100 anni. I nuovi positivi portano il totale dei contagi, dall'inizio dell'emergenza e al netto dei riallineamenti, a 317.091. In quest'ultimo dato sono compresi anche 272.615 dimessi e guariti.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Veneto, 7.333 i nuovi casi in Veneto, quattro i decessi

Sono 7.333 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Regione Veneto alle 8 di oggi, ieri erano 7.720. Si conferma il trend di crescita del numero degli attualmente positivi che arrivano a 81.641 contro i 81.073 di ieri. In aumento anche il trend del numero dei ricoveri: 899 oggi contro gli 886 di ieri fa per effetto di un incremento dei ricoveri in area non critica (840 contro i 825 di ieri) e di una contestuale minima flessione dei pazienti in terapia intensiva: 59 contro i 61 di ieri. I decessi di oggi sono quattro contro gli 11 di ieri.



In Sardegna 2.008 nuovi positivi e quattro decessi

In Sardegna si registrano oggi 2008 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 13.198 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 333, stesso numero di ieri; 30.336 sono i casi di isolamento domiciliare, 27 in più rispetto a ieri. Si registrano anche quattro decessi.