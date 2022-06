Coronavirus ultime notizie. Sanità: sistema vaccinale ha retto urto pandemia

409 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, cinque decessi

Sono 409 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia oggi, ieri erano stati 431. Su 1.659 tamponi antigenici effettuati sono segnalati 309 positivi mentre su 2.387 tamponi molecolari i casi positivi sono stati 100. Ancora in crescita il tasso di positività ogni 100 mila abitanti che arriva oggi a 210,4 rispetto ai 182,4 di ieri. Calano a 79 i ricoveri (ieri erano 85) per effetto di una riduzione dei pazienti in area non critica (76 oggi contro gli 82 di ieri) e di una contestuale stabilità di quelli in terapia intensiva (tre oggi come ieri). Si registrano oggi cinque decessi mentre ieri se ne era registrato uno solo.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Terzo giorno risalita attuali positivi in Umbria

Terzo giorno di risalita degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 7.085 al 10 giugno, 72 in più rispetto a giovedì. In base ai dati della Regione scendono a 93 i ricoverati in ospedale, cinque in meno, mentre salgono a tre, da uno, i pazienti in rianimazione. Nell’ultimo giorno sono emersi 403 nuovi positivi, 330 guariti e un altro morto. Sono stati analizzati 2.321 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,36 per cento (era 18,67 giovedì).

In Puglia due morti e 1.360 nuovi casi, il 14% dei test

Sono 1.360 i nuovi casi di contagio da Coronavirus individuati in Puglia nelle ultime 24 ore su 9520 test per una incidenza del 14%. I decessi, invece, sono stati due. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (480), Bat (108), Brindisi (103), Foggia (248), Lecce (249), Taranto (144). Sono residenti fuori regione altre 20 persone risultate positive in Puglia. Provincia in corso di definizione per altri 8 casi. Delle 18.271 persone attualmente positive 236 sono ricoverate in area non critica (239 ieri) e 14 in terapia intensiva (ieri 15).



TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

221 nuovi casi in Alto Adige, nessun decesso

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 410 tamponi Pcr e registrato 14 nuovi casi positivi. Inoltre 207 test antigenici dei 1.304 eseguiti ieri, sono risultati positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 36, cinque in più rispetto a ieri, e un paziente rimane in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia rimane stabile a 1.482. Attualmente in Alto Adige sono 1.667 le persone in quarantena, informa l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Oggi in Abruzzo 513 nuovi positivi e nessun decesso

Sono 600 guariti e 513 nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Abruzzo. I dati aggiornati portano il totale, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 410.344 contagi. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 390.262 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.344 positivi deceduti in tutto il corso della pandemia. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.738, di questi 154 pazienti (9 i meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, una persona (1 in meno rispetto a ieri) è in cura in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I dati sono stati aggiornati dall’assessorato regionale alla Sanità.