Coronavirus, ultime notizie: in Italia 10.418 nuovi casi e 75 morti

In Toscana 330 nuovi casi e un morto

In Toscana sono 330 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid. Sono stati eseguiti 306 tamponi molecolari e 1.819 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 512 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.941. I ricoverati sono 368 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra un nuovo decesso di una persona positiva al Covid: una donna di 86 anni. Il numero totale delle vittime dell’epidemia in Toscana è salito a 10.608.

871 nuovi casi in Veneto, 855 ricoveri, 1 decesso

Sono 871 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questa mattina, ieri erano stati 2.264. Continua a ridursi il numero degli attualmente positivi in regione: oggi 51.979 contro i 52.243 di ieri. In calo anche il numero dei ricoverati complessivi: 855 oggi rispetto ai 859 di 24 ore fa. Un fenomeno causato da una decrescita dei ricoveri in area non critica (815 oggi rispetto ai 819 di ieri) e dalla stabilizzazione delle terapie intensive (40 oggi come ieri).

Il numero dei decessi di oggi si attesta a 1, ieri erano stati 3.

Abruzzo, 524 nuovi casi e 6 decessi

«Sono 524 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 531.773. Il bilancio dei pazienti deceduti registra sei nuovi casi (di età compresa tra 77 e 98 anni, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.613.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 503.027 dimessi/guariti (+711 rispetto a ieri)». Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. «Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.133 (-194 rispetto a ieri). Di questi, 182 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 199 tamponi molecolari (2.445.290 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 1.299 test antigenici (4.219.001)».

D’Amato (Lazio): «oggi 882 nuovi casi e 6 decessi»

«Oggi nel Lazio, su 1.745 tamponi molecolari e 4.008 tamponi antigenici per un totale di 5.753 tamponi, si registrano 882 nuovi casi positivi (-682), sono 6 i decessi (+6), 702 i ricoverati (-6), 40 le terapie intensive (-3) e 4.317 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 495». A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano su Covid-19.

Oggi in Sardegna 363 nuovi casi e 3 decessi

In Sardegna si registrano oggi 363 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 332 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1215 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( + 1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 ( - 1 ). Sono 14.703 i casi di isolamento domiciliare ( - 81 ). Si registrano 3 decessi: una donna di 81 anni e un uomo di 80, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 95, residente nella provincia di Oristano.