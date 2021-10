Coronavirus, ultime notizie in Italia. Federfarma: per tamponi ”fai da te” c'è problema tracciamento

3' di lettura

“Noi facciamo quello che dice la comunità scientifica. I tamponi che hanno una sensibilità e specificità adeguata sono quelli indicati nell’elenco europeo e noi a quelli ci atteniamo”. Così il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, commenta le richieste da parte di alcuni politici di prolungare la validità dei tamponi rapidi a 72 ore e di utilizzare eventualmente ai fini del Green pass anche i test tamponi in autosomministrazione, ovvero i test ’fai da te’, per i quali però, avverte Cossolo, “si pone un problema di tracciamento e validità del test stesso”.

“Se la comunità scientifica europea introdurrà degli altri test - rileva il presidente di Federfarma - saremo ben lieti di utilizzarli. Al momento i tamponi ’fai da te’ pongono il problema della tracciatura e bisogna dunque trovare un meccanismo che consenta di tracciare la positività o non positività della persona ma si pone anche un problema di validità del test stesso. Tutti gli altri tamponi utilizzati - precisa - hanno una tracciatura ed è il professionista che li esegue a garantirla”.

I DATI DEL CONTAGIO

Veneto, 348 nuovi casi e quattro decessi in 24 ore

I nuovi casi positivi di Covid-19 in Veneto sono 348 nelle ultime 24 ore, con il totale che passa a 473.014. Il Bollettino regionale riporta anche 4 decessi, per un totale di 11.798 vittime. Salgono i dati negli ospedali, dove vi sono 203 ricoverati in area non critica (+5) e 38 in terapia intensiva (+1).



Puglia: 118 nuovi casi e sette decessi

Oggi in Puglia sono stati individuati 118 nuovi casi di Coronavirus, su 12.299 test (0,95% positività), e si registrano 7 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: 25 in provincia di Bari, 10 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 8 nel Brindisino, 24 nel Foggiano, 23 in provincia di Lecce, 28 in quella di Taranto. Un caso riguarda un residente fuori regione. Delle 2.312 persone attualmente positive 135 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

In Basilicata 20 nuovi casi e un decesso

Sono stati processati 686 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 20 (residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata sono state registrate 28 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.Inoltre, è stato registrato il decesso di 1 persona residente a Ginestra.