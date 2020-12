Coronavirus, ultime notizie: in Italia 12.756 nuovi casi con 118.475 tamponi e 499 morti I dati del ministero della Sanità. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a martedì.

Coronavirus: bollettino del 9 dicembre - I dati di oggi

I dati del ministero della Sanità. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a martedì.

Sono 12.756 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di mercoledì 9 dicembre e portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 1.770.149 (+0,73%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 499 (+0,83%)così da totalizzare le 61.739 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 710.515 (-5,93% giorno su giorno) e di questi 29.653 ricoverati con sintomi (-2,42%) e 3.320 in terapia intensiva (-3,87%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 677.542 (-6,08%). Dimessi e guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 84.401. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 118.475 tamponi effettuati, in calo rispetto ai 149.232 di martedì 8 dicembre. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a martedì.

Veneto prima regione per numero di nuovi casi: 2.427 in un giorno

A livello delle singole regioni, è il Veneto quella in cui si registra il maggior numero di nuovi casi: se ne contano 2.427. Seguono la Campania (1.361), il Lazio (1.297), la Lombardia (1.233) e l’Emilia Romagna (1.079). Al di sotto di quota mille, troviamo Puglia (917), Piemonte (906), Sicilia (753), Friuli Venezia Giulia (633), Toscana (505), Trentino Alto Adige (414), Abruzzo (264), Sardegna (253), Marche (229), Liguria (191), Calabria (139), Umbria (89), Basilicata (35), Valle d’Aosta (17), Molise (14).

Puglia, altri 917 contagi

Sono 917 i nuovi casi di positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Una percentuale altissima, il 33% dei test effettuati che sono stati meno del solito, 2.758: il maggior numero di casi, 323, si è verificato in provincia di Bari, 236 in provincia di Foggia, 190 in provincia di Brindisi, 97 in provincia di Lecce, 35 nella provincia Bat, 33 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, due casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. I morti sono stati 20 e di questi sette in provincia di Bari, sette in provincia di Taranto, tre in provincia di Foggia, uno in provincia di Brindisi, uno in provincia di Lecce, uno residente fuori regione.

Marche, 229 positivi

Nelle ultime 24 ore 229 positivi al coronavirus nelle Marche sulla base dei tamponi molecolari. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In tutto testate 2.087 persone: 1.246 nel percorso nuove diagnosi (911 tamponi molecolari, 335 nello screening con percorso antigenico) e 841 nel percorso guariti. Nel percorso antigenico sono invece dieci i contagi rilevati, da confermare con test molecolari. Dei 229 casi derivanti da tamponi molecolari, 83 riguardano persone residenti in provincia di Pesaro Urbino, 76 in provincia di Ancona, 38 in provincia di Macerata, 20 nell’Ascolano, quattro in provincia di Fermo mentre otto altri positivi provengono da fuori regione. Tra i contagiati 31 sono sintomatici.

Dove eravamo rimasti

Erano 14.842 i nuovi casi di coronavirus martedì 8 dicembre. Le vittime, registrate, poi risultavano 634. Il rapporto positivi-tamponi era appena sotto al 10 per cento (9,94%). Si confermava il trend discendente dei ricoveri che, rispetto al giorno precedente, calavano di 443 unità, mentre le terapie intensive scendevano di 37 unità. Forte calo degli attualmente positivi che scendevano di 11.294 unità.