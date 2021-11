Coronavirus, Sebastiani (Cnr): in frenata la crescita dei positivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Negli ultimi tre-quattro giorni si rilevano segni di frenata nella crescita dei casi positivi e, per quanto riguarda le terapie intensive, la provincia autonoma di Bolzano e le Marche si allontanano dalla zona gialla, mentre rimane a rischio il Friuli Venezia Giulia. Lo rileva il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ’M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

“L’analisi delle differenze percentuali settimanali della curva relativa alla percentuale di positivi ai test molecolari e di quella dei positivi totali rivela segni di frenata della crescita negli ultimi 3-4 giorni”, osserva Sebastiani. “I dati dei prossimi giorni - rileva - saranno utili per confermare questa tendenza”. L’analisi o indica inoltre che le curve degli ingressi giornalieri in terapia intensiva e dei decessi crescono in modo lineare: “Delle tre regioni e province autonome recentemente in condizioni più critiche per quanto riguarda l’occupazione ospedaliera di pazienti Covid, si allontana dalla zona gialla la provincia autonoma di Bolzano, che è al momento all’8% di occupazione nelle terapie intensive con una crescita molto rapida negli ultimi 10 giorni, e al 13% nei reparti ordinari, dove la crescita mostra segni di frenata negli ultimi tre giorni”.

I DATI DEL CONTAGIO

In Toscana quattro decessi e 439 nuovi positivi

Sono quattro i decessi per Covid registrati oggi in Toscana. Il numero complessivo dei deceduti in regione per Covid sale a 7.335. Sono 294.928 i casi totali di positività al Covid in Toscana dall’inizio della pandemia. L’età media dei 291 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa. I guariti, oggi 439 in più rispetto a ieri, crescono dello 0,2% e raggiungono quota 280.166 (95% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (2 in meno).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno

In Friuli Venezia Giulia 379 nuovi contagi e due decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.624 test e tamponi sono state riscontrate 379 nuove positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 3.158 tamponi molecolari sono stati rilevati 355 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’11,24%; su 6.466 test rapidi antigenici 24 casi (0,37%). Oggi si registrano due decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23 (+4), mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 158 (-2). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.901. I totalmente guariti sono 113.699, i clinicamente guariti 156, le persone in isolamento 4.815.

In Calabria 120 nuovi contagi e un morto

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 120 i nuovi contagi registrati (su 3.365 tamponi effettuati), +138 guariti e 1 morto (per un totale di 1.467 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -19 attualmente positivi, -27 in isolamento, +5 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 12).