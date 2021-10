Coronavirus Italia: oggi altri 2.732 casi e 42 vittime. Effetto Green pass sui tamponi (+56%)

Un decesso, 10 guariti e 42 nuovi positivi oggi in Abruzzo

Il bilancio dei pazienti deceduti a causa del Covid 19 registra oggi in Abruzzo un nuovo caso, che fa salire a 2.551 il numero delle morti causate dal virus. Sono dieci guariti da ieri e 42 nuovi positivi al Covid registrati in regione, quest’ultimo dato porta il totale dei contagiati, dall’inizio dell'emergenza, a 81.827, compresi 77.849 dimessi e guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.427, sono 30 in più da ieri. Sono 48, uno in meno da ieri, i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, 5 restano ricoverati in terapia intensiva, altri 1.374, da ieri 31 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

D’Amato: oggi nel Lazio 348 casi e sette decessi

Oggi nel Lazio “su 15.282 tamponi molecolari e 24.197 tamponi antigenici per un totale di 39.479 tamponi, si registrano 348 nuovi casi positivi (+73), sette i decessi (+4), 294 i ricoverati (-11), 50 le terapie intensive (stabile) e 308 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 172. L’indice Rt e incidenza sono in calo, con un rischio basso. Nel primo giorno del Green pass: nessuna segnalazione di particolari criticità”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

In Friuli Venezia Giulia 82 nuovi contagi e un decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 18.606 test e tamponi sono stati riscontrate 82 positività al Covid, pari allo 0,44%. Nel dettaglio, su 4.661 tamponi molecolari sono stati rilevati 72 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,54%; su 13.943 test rapidi antigenici 10 casi (0,07%). Oggi si registra il decesso in ospedale di una donna di 97 anni di Grado; scendono a 7 (-1) le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 41 (+1) i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.831.



Toscana: 243 nuovi casi e tre decessi

In Toscana sono 285.429 i casi di positività al Coronavirus, 230 in più rispetto a ieri (219 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 272.726 (95,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.663 tamponi molecolari e 21.993 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 8.135 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.478, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 216 (7 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 84,3 anni. Sono 7.225 i deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Tre ricoveri in più in Umbria, stabili i contagi

Leggero aumento dei ricoveri in Umbria. Nelle ultime ventiquattro ore, in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione, sono stati registrati tre ricoverati in più. Nel complesso, risultano ricoverati per covid negli ospedali umbri 38 pazienti, di cui cinque, uno in più rispetto a ieri, in terapia intensiva. Praticamente stabile, invece, il numero degli attualmente positivi, che cresce con numeri minimi. Attualmente i positivi a livello regionale sono 580, quattro unità in più rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevate 28 nuovi positivi e 24 guariti.