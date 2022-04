Coronavirus ultime notizie. Studio: variante Omicron 2 mortale come primi virus per anziani non vaccinati

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Veneto, 6.354 positivi e 13 vittime

Permane su numeri alti anche oggi il bollettino quotidiano dei contagi Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 6.354, in rialzo rispetto ai 6.325 di ieri, i nuovi positivi individuati con i tamponi. Si registrano anche 13 morti. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia arriva così a quota 1.591.636, quello delle vittime a 14.333. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.424 contro i 78.010 di ieri. Migliora la situazione dei numeri ospedalieri, con 871 malati Covid ricoverati in area medica (contro gli 871 di 24 ore fa) e 39 (-4) in terapia intensiva.



Toscana: sette morti, giù ricoveri e terapie intensive

Sono sette - due donne e 5 uomini con un’età media di 83 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell’epidemia è salito a 9.690. I casi complessivi di positività al Covid sono 1.050.045. L’età media dei 3.983 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). Gli attualmente positivi sono oggi 51.754, +2,8% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 988.601 (94,1% dei casi totali). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 740 (8 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 30 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 16,7%).



In Umbria dieci ricoverati in meno nelle ultime 24 ore

Dieci ricoverati Covid in meno, 261, e nessun morto per il virus nelle ultime 24 ore in Umbria. Dove però salgono a sette, due in più, i posti occupati nelle rianimazioni. Emerge dai dati della Regione. Sempre nell’ultimo giorno sono emersi 1.163 nuovi casi e 1.543 guariti, con gli attualmente positivi in discesa a 13.058, 380 in meno. Sono stati analizzati 6.697 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 17,3 per cento, era 16,5 venerdì e 14,76 lo stesso giorno della scorsa settimana.