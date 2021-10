Coronavirus Italia: oggi altri 2.983 casi e 14 vittime

Ascolta la versione audio di questo articolo

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Alle 17.30 di oggi, sabato 16 ottobre, sono 2.983 i nuovi positivi rilevati dal bollettino Covid quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 14, per un totale di 131.517 decessi registrati da febbraio 2020.

Assessore D’Amato: oggi nel Lazio 222 casi e cinque decessi

“Oggi nel Lazio, su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi (-126), in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre (-8); 5 i decessi (-2), 298 i ricoverati (+4), 50 le terapie intensive ( = ) e 249 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 81”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Loading...

Toscana: nessun decesso, attualmente positivi a -2,3%

Oggi in Toscana non sono stati registrati decessi dovuti al Covid-19. Restano quindi 7.225 i deceduti per Covid in regione dall’inizio dell’epidemia. Anche oggi il saldo tra nuovi casi di contagio, 212, con un’età media di 48 anni, che portano il totale a 285.641, e i guariti dall’infezione, è a vantaggio di questi ultimi, che sono stati 336 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 273.062 (95,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.354, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 215 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno).

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Puglia 134 positivi, lo 0,6% dei test

Su 21.315 tamponi eseguiti oggi in Puglia sono risultate positive 134 persone con un tasso di positività dello 0,6 per cento. Non si registrano decessi. I nuovi casi positivi sono così ripartiti: in provincia di Bari 20, nella Bat 23, nel Brindisino 7, in provincia di Foggia 25, nel Leccese 43, in provincia di Taranto 14, due i residenti fuori regione. Sono 2.170 i pazienti attualmente positivi, 134 quelli ricoverati in area non critica, 18 sono in terapia intensiva.

240 nuovi casi in Emilia Romagna,due i decessi

Sono 240 - in totale 427.626 dall’inizio dell’epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna su 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati 76 sono asintomatici individuati grazie alle attività di tracciamento e screening. In calo di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ora sono 33 mentre sono 17 in meno, a quota 293 quelli negli altri reparti Covid. Da ieri si registrano anche due decessi.