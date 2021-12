Coronavirus, ultime notizie: in Italia 17.030 nuovi casi e 74 morti

Friuli, 820 casi e 12 decessi

In Friuli Venezia Giulia su un totale di 22.297 test e tamponi sono state riscontrate 820 positività, pari al 3,67%. Si registrano 12 decessi, avvenuti in ospedale e in strutture per anziani. Le vittime hanno tra i 65 e 94 anni. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25 (-1), mentre i pazienti in altri reparti sono 284 (-10). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 unità a seguito di 4 test antigenici non confermati da molecolare e di 4 test rimossi dopo la revisione dei casi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Toscana 709 contagi e tre decessi

Sono tre, due uomini e una donna con un’età media di 83,7 anni, i deceduti per Covid in Toscana e portano a 7.418 il totale dei morti in regione a causa dell’epidemia. I casi complessivi di positività in Toscana sono 303.379. L’età media dei 709 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 286.069 (94,3% dei casi totali). Cresce la percentuale degli attualmente positivi che sono 9.892, +5,1% rispetto al giorno precedente. I ricoverati sono 294 (4 in meno rispetto a giovedì) di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno).

Nelle Marche 476 positivi

Sono 476 i casi di positività registrati nelle Marche in 24 ore ma per il secondo giorno consecutivo l’incidenza su 100mila abitanti diminuisce e si attesta 185,95 (precedenti 195,28 e giovedì 192,95). Le persone con sintomi sono 116. In ambito ospedaliero il 74% dei degenti in terapia intensiva risulta non vaccinato e il 26% vaccinato; l’incidenza su 100mila abitanti, però, fa emergere che tra i non vaccinati i ricoveri in intensiva il valore è pari a 4,22 mentre tra i vaccinati si attesta allo 0,54. L’incidenza in area medica è rispettivamente 11,91 e 2,72 e tra i positivi in generale 61,42 (non vaccinati) contro 20,75 (vaccinati).

In Puglia 291 casi e tre morti

Sono 291 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 21.632 test giornalieri registrati (l’1,3% dei test), mentre tre persone sono morte. La provincia più colpita è quella di Foggia con 93 nuovi casi seguita dalla provincia di Bari, con 72 casi, mentre nel tarantino i nuovi contagi sono 69. Altri 43 contagiati sono in provincia di Lecce, mentre in provincia di Brindisi i casi sono stati 8 e 5 nella Bat. Complessivamente sono 4.355 le persone attualmente positive, 126 sono quelle ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

In Abruzzo 286 nuovi casi

Sono 286 i nuovi casi positivi registrati in Abruzzo e portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 88.664. Il totale è inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 2597. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 81.351 dimessi e guariti (+61 rispetto al giorno precedente). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4.716 (+222 rispetto al giorno precedente). Centoquattordici pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 4593 (+217) sono in isolamento domiciliare.