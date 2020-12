Coronavirus, ultime notizie: in Italia 18.040 casi e 505 morti. Superati i 2 milioni di contagi I dati del ministero della Salute sulla base di 193.777 tamponi. Positivi in calo dello 0,87%, ancora giù ricoveri (-1,94%) e terapie intensive (-1,33%)

Dall’hub di Pratica di mare i voli per portare i vaccini in tutto il Paese

I dati del ministero della Salute sulla base di 193.777 tamponi. Positivi in calo dello 0,87%, ancora giù ricoveri (-1,94%) e terapie intensive (-1,33%)

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 18.040 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di venerdì 24 dicembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 2.009.317 (+0,91% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 505 così da totalizzare le 70.900 unità da febbraio a questa parte (+0,72%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 593.632 (-0,87% nel confronto con mercoledì 23 dicembre) e di questi 24.070 ricoverati con sintomi (476 in meno, ossia l’1,94%) e 2.589 in terapia intensiva (35 unità in meno giorno su giorno, -1,33%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 566.973 (-0,78%). Dimessi e guariti, nelle 24 ore, sono stati 22.718. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 193.777 tamponi effettuati contro i 173.364 di mercoledì 23 dicembre.

La regione in cui si riscontra il maggior numero di casi giornalieri è ancora una volta il Veneto, con altri 3.873 positivi nelle 24 ore. Seguono Lombardia (2.656), Emilia Romagna (1.692), Lazio (1.519), Puglia (1.458), Campania (1.156) e Piemonte (1.057).

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Veneto, i nuovi positivi sono 3.837

Il numero dei positivi è cresciuto in Veneto nelle ultime 24 ore di 3.837 unità, dato che porta il totale degli attuali contagiati a quota 104.002. I morti nelle ultime 24 ore sono 103, dato che porta il totale a 5.850 da inizio pandemia. I guariti sono 116.872.

In Emilia Romagna 1.692 contagi e 76 decessi

Sono 1.692 i nuovi casi di positività al Covid in Emilia Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di 15.906 tamponi. Si registrano ancora 76 morti, in prevalenza anziani. In calo, invece, i ricoveri. Più della metà dei nuovi positivi, 742, sono asintomatici. Ci sono state 2.341 guarigioni che portano il totale dei casi attivi a 57.299, il 94,9% dei quali è in isolamento a casa perché non ne necessita di particolari cure ospedaliere. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 201 (-6 rispetto a mercoledì), e anche quelli negli altri reparti Covid, complessivamente 2.718 (-85). Dei nuovi 76 decessi sono avvenuti, 14 sono avvenuti in provincia di Bologna, dodici a Modena, dieci a Ravenna, nove a Piacenza, Rimini e Ferrara, sette in provincia di Forlì-Cesena, tre a Parma e Reggio Emilia. Dall’inizio dell’epidemia i morti in regione sono stati 7.335.

Toscana, i nuovi casi risalgono. I morti sono 25

Risalgono nuovi casi positivi (563, età media 49 anni) e decessi (35 pazienti, media 80,4 anni) per coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report aggiornato della Regione. La Toscana raggiunge così 117.542 casi totali (+0,5%) con incremento percentuale inferiore a quello dei guariti che crescono dello 0,9% e arrivano a quota 103.021. I tamponi eseguiti vanno verso i 2 milioni, ora sono a quota 1.830.077, 11.680 in più rispetto a mercoledì, di cui il 4,8% positivo. I deceduti totali registrati in Toscana a causa del Covid sono stati 3.552 (di cui 53 non residenti). Firenze con 14 nuovi decessi ha ha superato i 1.200 morti (1.209). Gli attualmente positivi sono 10.969 (-3,4% su mercoledì). Tra questi i ricoverati sono 1.049 (-20 sul giorno precedente) di cui 161 in terapia intensiva, mentre gli altri sono curati a casa e dopo molto tempo tornano sotto 10mila.