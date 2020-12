Coronavirus, ultime notizie: in Italia 18.727 casi e 761 morti

Toscana, altri 50 morti in un giorno

Altri 50 decessi (età media 84,3 anni) tra i pazienti coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana (totale va a 3.082 vittime) mentre sono 657 i nuovi casi (età media 51 anni) individuati nello stesso periodo e tali da portare il totale, da inizio epidemia, a 111.097 unità (+0,6%). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.693.046, 12.197 in più su giovedì, di cui il 5,4% positivo. Così l’aggiornamento del consueto report quotidiano della Regione Toscana. Gli attualmente positivi sono scesi a 20.824 (-6,8% sul giorno precedente) di cui i ricoverati sono 1.509 (-61 unità; tra loro 241 sono in terapia intensiva in calo di 6 su giovedì) mentre sono isolate a casa 19.315 persone con sintomi lievi o asintomatiche (dato in calo, -1.447 nelle 24 ore pari al -7%). Inoltre ci sono 29.191 altre persone in quarantena domiciliare (-718, pari al -2,4%) anche loro isolate, in sorveglianza attiva. I guariti sono 87.191 (+2.115 su giovedì, +2,5%): 415 clinicamente guarite (-41 su giovedì, -9%) e 86.776 guarigioni virali, complete (+2.156 su giovedì, +2,5%).

In Abruzzo 262 casi e quattro morti

Sono 262 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4148 tamponi: è risultato positivo il 6,32% dei campioni analizzati. Si registrano quattro decessi recenti: il bilancio delle vittime arriva a 1.017. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 94 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 38: sette in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. I quattro decessi - tre dei quali risalenti ai giorni scorsi ma comunicati solo adesso dalla Asl competente - riguardano persone di età compresa tra 71 e 91 anni: tre in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 412 in meno e scendono a quota 15.499: 647 pazienti (-10 rispetto al giorno precedente) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 66 (+1, al netto di 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva. Gli altri 14.786 (-483) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 750 in più: il totale sale a 14.947.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Dove eravamo rimasti

Erano 16.999 i nuovi positivi del 10 dicembre (+0,96% giorno su giorno). I morti erano invece 887 (+1,43%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia erano 696.527 (-1,96%) e di questi 29.088 ricoverati con sintomi (565 in meno, giorno su giorno, -1,90%) e 3.291 in terapia intensiva (29 in meno, -0,87%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano 664.148 (-1,97%). Dimessi e guariti erano stati 30.099 (+3,01).