Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia altri 27.214 casi (-67,5% sulla settimana) e 127 vittime

In Toscana altri 27 morti e 23 ricoverati in più

Sono 27 - tredici donne e quattordici uomini con un'età media di 79,8 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell'epidemia è salito a 9.719.I casi complessivi di positività al Covid dall'inizio dell'epidemia sono 1.055.454. L'età media dei 1.280 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 995.965 (94,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 49.770, -5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 758 (23 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (stabili).

Nelle Marche +877 positivi, incidenza scende sotto 700

Nelle Marche prosegue la discesa del tasso di incidenza che arriva sotto 700, per l’esattezza 654,59 su 100mila abitanti (ieri era 773,08) a fronte di 877 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, pari al 41,5% dei 2.112 tamponi diagnostici analizzati su 2.2437 tamponi totali. La provincia di Ancona ha registrato 231 casi, seguita da quella di Ascoli Piceno con 188, Pesaro Urbino con 155, Macerata con 151, Fermo con 107, oltre a 45 casi fuori regione. Le fasce di età in cui il contagio circola maggiormente sono 25-44 anni con 277 casi, e 45-59 anni con 253, seguite da 60-69 anni con 100. Le persone sintomatiche sono 239, i contatti stretti di casi positivi 221, i contatti domestici 208, i positivi in setting scolastico formativo, 9 contatti in ambiente di vita socialità, mentre per 182 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici.

Calabria: 849 nuovi contagi e otto decessi

Sono 849 (ieri erano 759), i contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore, con 4.353 tamponi e il tasso di positività che dal 22,12 cala al 19,50%. Torna in alto il dato dei decessi, otto, che portano il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 2.436. Aumentano di una unità i ricoveri nei reparti di cura (301) e quelli in terapia intensiva (18). I guariti sono in totale 249.268 (+1.124), mentre gli attualmente positivi 82.711 (-283) e gli isolati a domicilio 82.392 (-285). In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 2.840.065. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 334.415.

In Puglia tre morti e 2.232 nuovi casi, 15,3% dei test

Oggi in Puglia si registrano 2.232 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 14.597 test (incidenza del 15,3%) e tre morti. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 818, nella provincia Barletta-Andria-Trani 168, nella provincia di Brindisi 216, in quella di Foggia 258, in quella di Lecce 498, nel Tarantino 233. Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate. Delle 101.670 persone attualmente positive 607 sono ricoverate in area non critica (ieri 601) e 35 in terapia intensiva (ieri 37).

Ancora un giorno senza nuovi morti in Umbria

Ancora un giorno senza nuovi morti per il Covid in Umbria dove salgono a 247 da 244 i ricoverati in ospedale mentre restano tre i posti occupati in rianimazione, in base ai dati della Regione aggiornati al 19 aprile. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 438 nuovi positivi e 735 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 12.339, 297 in meno. Sono stati analizzati 2.435 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 19,98 per cento (era stato 34,3 lunedì).