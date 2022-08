Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 64.861 casi (-26,5% sulla settimana) e 190 morti

Toscana: 3.493 i nuovi casi e 14 decessi

In Toscana sono 3.493 i nuovi casi Covid (433 confermati con tampone molecolare e 3.060 da test rapido antigenico) che portano il totale a 1.342.584 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 1.629 tamponi molecolari e 19.421 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,6% è risultato positivo. Sono invece 4.603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 92.400, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 706 (29 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano anche 14 nuovi decessi.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

1.838 positivi e cinque decessi in Friuli Venezia Giulia

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.838 positività al Covid da 9.852 tamponi, di cui 192 da 2.970 tamponi molecolari e 1.646 da 6.882 tamponi antigenici; si sono registrati 5 decessi, 1 a Gorizia, 2 a Trieste e 2 a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 4 persone, 276 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 755,5. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 455.498 positività, mentre i decessi sono stati 5.266.

In Puglia nuovo aumento di casi e decessi

Sono 5.315 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 23.623 test, con una incidenza del 22,5% (+ 8,2 % rispetto a ieri). Nella stessa regione si registra anche un aumento delle vittime 12 (ieri 5). In provincia di Bari i casi registrati sono stati 1.598, poi Lecce (1.253), Taranto (820), Foggia (631). Nel Brindisino sono stati rilevati 551 casi, nella Bat 296. I positivi residenti fuori regione sono 141 e 25 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 53.112, delle quali 465 (ieri 466) sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva (ieri 16).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

714 nuovi contagi in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 714 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi 14 sono stati rilevati sulla base di 387 tamponi pcr e 700 sulla base di 3.188 test antigenici. L’incidenza settimanale per 100.000 abitanti continua a calare, come avviene da dopo la metà di luglio ed ora è pari a 559 (53 in meno rispetto ad ieri). Aumentano, invece, le persone attualmente positive che sono 5.123 (476 in più). I guariti sono 238 per un totale di 241.183.

Sardegna: 11 morti e balzo contagi ma quasi 8mila test in più

Altri 11 decessi per Covid, tra i quali anche una donna di 53 anni, in Sardegna dove si registrano 1.873 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1.774 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 667 delle ultime 24 ore. Ma sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.782 tamponi contro i 1.945 dell’ultime rilevazione. Il tasso di positività passa quindi dal 34,2% al 24%. Pressoché stabile la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( + 1 ), mentre quelli in area medica sono 172 ( + 2 ). Continua il calo delle quarantene: 31.709 i casi di isolamento domiciliare ( - 1471 ). Si registrano anche 11 decessi.