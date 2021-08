Coronavirus Italia: oggi altri 7.224 casi e 49 vittime, positività al 3,2%

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO

Alle 16.45 di oggi, venerdì 20 agosto, sono 7.224 i nuovi positivi al Coronavirus (-60 giorno su giorno: ieri erano 7.260) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 131.462 unità.

Il dato è stato elaborato sulla base di 220.656. tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 206.531 di giovedì (come sempre sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così al 3,2% (ieri era al 3,5%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 49 (-6 giorno su giorno), per un totale di 128.462 decessi registrati da febbraio 2020.

Degli oltre 130mila italiani attualmente positivi, 3.692 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (ieri erano 3.627) e 455 nei reparti di terapia intensiva (-5, erano 460). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 127.315 (+900, erano 126.415). Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 4.211.080..



Toscana 700 nuovi casi e 4 decessi, in crescita i ricoveri

In Toscana sono 265.118 i casi complessivi di positività al Coronavirus, 700 in più rispetto a ieri (682 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 700 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.774 (92,7% dei casi totali). I nuovi casi sono emersi dall’esecuzione di 7.767 tamponi molecolari e 4.914 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,5% è risultato positivo. Sono invece 5.242 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.374, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (11 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 87,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Pisa, 1 a Arezzo. Sono 6.970 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.



Veneto, 505 nuovi positivi e 3 decessi

Sono 505 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto. Lo annuncia il Governatore Luca Zaia, spiegando che il totale sale a 448.229. I decessi nelle ultime 24 ore sono 3 (11.663 il totale). L’incidenza dei positivi è di 1,37% su 36.903 tamponi effettuati. Ci sono 272 persone ricoverate (+7), 224 in area non critica (+3) e 48 in intensiva (+4).