Coronavirus, ultime notizie in Italia 20 dicembre 2021

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Marche, 300 casi in 24ore, incidenza sale a 284,99

In 24 ore sono 300 i contagi al Coronavirus rilevati nelle Marche, valore come di consueto più basso rispetto agli altri giorni anche per il minor numero di tamponi e test eseguiti nel weekend. L’incidenza su 100mila abitanti è comunque in rialzo (da 280,13 di ieri a 284,99). Emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale della Regione Marche. Tra i positivi ci sono 66 soggetti con sintomi. Sono sempre le fasce d’età 25-44 anni e 45-59 anni a riportare il numero maggiore di casi (rispettivamente 67 e 66), 68 nel complesso i contagi riscontrati tra giovani 0-18 anni. I casi comprendono 64 contatti stretti di positivi, 98 contatti domestici, 4 in ambiente di scuola/formazione, 1 in setting lavorativo, 9 in ambiente di vita/socialità, 1 in setting assistenziale e 1 in ambiente sanitario. I tamponi eseguiti sono 2.561 (1.649 nel percorso diagnostico e 912 nel percorso guariti, con 18,2% di positivi), oltre a 936 test antigenici (138 positivi).



Toscana, altri 955 nuovi positivi e sei decessi

In Toscana oggi si registrano altri 955 nuovi casi positivi mentre i decessi sono sei. In Toscana sono 318.299 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri (924 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 293.619 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.561 tamponi molecolari e 8.078 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 5.369 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.187, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 406 (20 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (2 in più).

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Oggi in Friuli Venezia Giulia 277 nuovi contagi e sette decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). È confermata la prima fascia di contagio: under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Oggi si registrano i decessi di sette persone. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.132, con la seguente suddivisione territoriale: 977 a Trieste, 2.064 a Udine, 755 a Pordenone e 336 a Gorizia. I totalmente guariti sono 131.443, i clinicamente guariti 350, mentre quelli in isolamento scendono a 7.856. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 144.105 persone.

Umbria, con meno tamponi scendono positivi, ricoveri stabili

Flessione dei positivi al Covid-19 in Umbria a causa del minor numero di tamponi effettuati come di consueto la domenica, mentre i ricoveri si mantengono stabili. Questo l’andamento della pandemia in Umbria in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 120 nuovi positivi, su un totale di oltre 5.300 test analizzati. Il tasso di positività si attesta al 2,23%. A fronte di 147 guariti, il numero degli attualmente positivi scende quindi di 24 unità, arrivando a quota 3729. Sul fronte ospedalizzazioni, risultano al momento ricoverate 62 persone, una in meno rispetto al giorno precedente, di cui nove, una in più, in terapia intensiva.



Abruzzo: 179 nuovi casi e tre decessi

Sono 179 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 93.456. Il bilancio dei pazienti deceduti registra tre nuovi casi e sale a 2.620. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83824 dimessi/guariti (+146 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.012 (+30 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 1415 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.