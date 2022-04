Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia altri 75.020 casi (+15,5% sulla settimana) e 266 vittime

D’Amato (Lazio): “8.202 nuovi casi e 17 decessi”

“Oggi nel Lazio, su 8.855 tamponi molecolari e 37.841 tamponi antigenici per un totale di 46.696 tamponi, si registrano 8.202 nuovi casi positivi (-2.479), sono 17 i decessi (+3), 1.175 i ricoverati (+24), 69 i pazienti in terapia intensiva e 3.924 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.272”. A fare il punto è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in una nota.



Veneto, +7.423 nuovi casi e 8 decessi in 24 ore

Dati altalenanti per i contagi da Sars-Cov2 in Veneto, con una diminuzione dei nuovi casi rispetto a ieri: il bollettino ne segnala 7.423 (ieri erano 9.754), che portano il totale a 1.617.277. Vi sono 8 decessi (ieri 20) con il totale a 14.369. Risalgono gli attuali positivi, che sono 74.045 (+1.437). La situazione clinica vede 901 ricoveri in area non critica (-16) e 36 (+2) in terapia intensiva. La campagna vaccinale prosegue a ritmo molto lento, con 1.660 dosi somministrate ieri, prevalentemente (1.480) dosi booster. La copertura con il richiamo della popolazione è all’88,7%, con la terza dose al 74,4%. Nella fascia pediatrica ha completato il ciclo il 29,9 per cento.

Sicilia, contagi e ricoveri in calo, -8,3% nuovi positivi

Contagi in calo in Sicilia. Nella settimana dall'11 al 17 aprile si è registrato ancora un lieve decremento delle nuove infezioni. L'incidenza di nuovi casi positivi è pari a 30.034 (-8,3 per cento), con un valore cumulativo di 621,35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (904/100.000 abitanti) e Siracusa (714). Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni (873/100.000) e tra gli 11 e i 13 anni (840). Continua il trend in diminuzione anche per le nuove ospedalizzazioni.

Oms: Italia quarta per nuovi casi e quinta per morti in sette giorni

Continua il calo dei casi e dei morti di Covid-19 a livello globale, a conferma di un trend iniziato a fine marzo. Nella settimana dall’11 al 17 aprile, sono oltre 5 milioni i nuovi contagi segnalati (-24% rispetto al periodo 4-10 aprile) e oltre 18mila i nuovi decessi (-12%), per un totale di oltre 500 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni di morti registrati nel pianeta da inizio pandemia. È quanto emerge dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che indica l’Italia quarta a livello globale per nuove infezioni riportate e quinta per nuovi decessi, e terza in Europa per entrambi i parametri. Dall’11 al 17 aprile, tutte le regioni dell’Oms hanno segnalato una riduzione di contagi e morti. Tendenze che tuttavia “dovrebbero essere interpretate con cautela - ripete anche questa settimana l’agenzia ginevrina - perché diversi Paesi stanno progressivamente cambiando le loro strategie di test Covid, totalizzando meno test effettuati, e quindi di casi rilevati”.

In Sardegna 2.695 nuovi positivi e quattro decessi

In Sardegna si registrano oggi 2.695 ulteriori casi confermati di positività al covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.697 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 325, due meno di ieri. 29.530 sono i casi di isolamento domiciliare, 331 in meno rispetto a ieri. Si registrano anche quattro decessi.