Coronavirus, ultime notizie. Iqvia: a novembre comprati in farmacia oltre 1 mln di tamponi per 30 mln di euro

A gennaio 2020 sono stati venduti 148mila tamponi antigenici in farmacia, a settembre, prima dell'obbligo de Green pass obbligatorio sul lavoro erano 586mila i tamponi venduti per un totale di 17,7 milioni. Con l'introduzione del Green pass a ottobre il numero è salito a 844mila e a novembre i tamponi somministrati in farmacia sono aumentati ulteriormente a 1,058 milioni per un valore di quasi 30 milioni di euro. Lo rileva Iqvia, provider globale di dati, analisi, consulenza e tecnologie innovative in ambito sanitario e farmaceutico. “La Regione in cui a novembre sono stati venduti più tamponi a valori in farmacia - spiega il report - è stato il Piemonte per un totale di 8,18 milioni, seguita a distanza dalla Sicilia (4,13 milioni) e dalla Campania (3,94 milioni). Segue il Lazio con 3,25 milioni. Non è tra i primi la Lombardia che a novembre ha segnato vendite di tamponi antigenici per un valore di 1,75 milioni.

In Friuli Venezia Giulia 515 nuovi contagi e 10 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.355 tamponi molecolari sono stati rilevati 386 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,07 per cento. Sono inoltre 16.152 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 129 casi (0,80%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 16,31%, quella 50-59 anni con il 15,73% e la 30-39 con il 14,17%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna, aggiunge , si registrano i decessi di 10 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 299. I decessi complessivamente ammontano a 4.142.

Lazio: 2285 nuovi casi, +647 rispetto a ieri, 13 decessi

“Oggi nel Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 tamponi antigenici per un totale di 64.538 tamponi, si registrano 2.285 nuovi casi (+647), sono 13 i decessi (-1), 915 i ricoverati (+11), 128 le terapie intensive (+9) e +1.104 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%”. Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 1.191 - aggiunge - superate le 17mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Superati 1,6 milioni di dosi booster per un totale di 10 milioni e mezzo di somministrazioni nel Lazio. Ieri effettuate quasi 57 mila vaccinazioni, il 19% in piu’ del target commissariale”. Rispetto al 21 dicembre dello scorso anno di registrano 1.805 ricoveri in meno in area medica, 179 in meno in terapia intensiva, 34.864 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno.

In Toscana quattro decessi, aumentano ancora i ricoveri

Sono quattro, due uomini e due donne, le persone decedute a causa del Covid nelle ultime 24 ore in Toscana, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 7.497. In Toscana sono 319.615 i casi complessivi di positività al Coronavirus. L’età media dei 1.316 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 293.937 (92% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 18.181, con un aumento del 5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 424 (18 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (stabili).

Sardegna: 186 nuovi positivi e 2 decessi

In Sardegna si registrano oggi 186 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.360 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (stesso dato di ieri) mentre 115 (4 in meno di ieri) sono in area medica. Sono 4.085 i casi di isolamento domiciliare (32 in più di ieri) e si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano, e un’altra persona nella provincia di Nuoro.