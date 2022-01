Green pass falsi, controlli Nas in Nord Italia su farmacie e punti tamponi

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Sono in corso controlli dei Nas in tutto il nord Italia su farmacie e punti tamponi, che sono tenuti a controllare l'identità delle persone che si sottopongono al test, essendo un trattamento sanitario che si conclude con un referto”. È quanto ha detto a Radio Rai il comandante del Gruppo Tutela della salute dei carabinieri di Milano, Salvatore Pignatelli. Sono 11 le squadre dei Nas impegnate, spiega Pignatelli, per verificare che l'identità delle persone tamponate venga accertata con tessera sanitaria ma anche con documento di identità.

“Abbiamo constatato - spiega il comandante - che a volte per questioni di rapidità non veniva riscontrata identità della persona, e questo si prestava ad abusi: c'era chi si presentava con la tessera sanitaria di altri. Tra gli abusi possibili quello di sottoporre a tampone persone positive con più tessere sanitarie in diverse farmacie, per far emettere Green pass a nome di soggetti non immunizzati”. Pignatelli spiega però che c'è stata la massima collaborazione da parte delle farmacie: “I punti tampone bloccati sono pochi, e non per ragioni dovute alla truffa dei falsi positivi”.

19.600 nuovi positivi in Emilia Romagna, aumentano ricoveri

Sono 19.630 su 61.590 tamponi i nuovi positivi in Emilia-Romagna, in un giorno in cui si contano altri 23 morti, dai 64 ai 99 anni e crescono i ricoverati: nelle terapie intensive sono 152 (+10), 91 non sono vaccinati e 2.542 nei reparti Covid (+75). Nei nuovi casi ce ne sono anche 1.350 dei giorni scorsi relativi alla provincia di Ferrara, recuperati oggi. Per quanto riguarda l’autotesting con tampone rapido antigenico per l'apertura e la chiusura dell'isolamento, a quattro giorni dall'avvio del servizio i tamponi caricati a ieri sul Fascicolo sanitario elettronico risultano 4.954. I casi attivi sono 368.543 (+10.409), il 99,3% in isolamento con sintomi lievi o asintomatici. I guariti nelle ultime 24 ore sono 9.171.



In Sardegna 795 nuovi positivi e 4 morti

In Sardegna si registrano oggi 795 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3391 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10136 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 287 (12 in più di ieri ). 22303 sono i casi di isolamento domiciliare ( 225 in più di ieri). Si registrano 4 decessi.

In Toscana altri 26 morti, calano ricoveri e intensive

Sono ventisei - tredici donne e tredici uomini con un’età media di 83,5 anni - le persone decedute per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei decessi in regione a causa dell’epidemia a 8.033.I casi complessivi di positività al Covid in Toscana sono 664.247. L’età media dei 10.904 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa. I guariti crescono del 2,2% e raggiungono quota 476.816 (71,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 179.398, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.454 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 121 in terapia intensiva (1 in meno).