Coronavirus, ultime notizie: in Italia 23.225 casi con 226.729 tamponi e record di morti (993)

Nelle Marche 476 casi «molecolari» 33 da antigenici

Nelle ultime 24ore sono 476 i positivi al coronavirus tra i nuovi tamponi molecolari effettuati nelle marche, oltre ad altri 33 contagiati in base a 959 screening con percorso antigenico da confermare con tamponi molecolari. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. In tutto sono stati testati 4.137 tamponi: 1.662 nuovi tamponi molecolari, 959 test in screening con percorso Antigenico e 1.516 nel percorso guariti. Tra i 476 positivi rilevati nei tamponi molecolari ce ne sono 124 in provincia di Pesaro Urbino, 103 in provincia di Macerata, 101 in quella di Ancona, 67 nel Fermano, 65 in provincia di Ascoli Piceno e 16 da fuori regione. I casi comprendono 68 soggetti con sintomi.

Dove eravamo rimasti

Erano 20.709 i nuovi positivi al coronavirus del 2 dicembre (+1,27% giorno su giorno). I morti, nelle 24 ore, erano 684 (+1,21%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia erano 761.230, in calo del 2,39% nelle 24 ore. Di questi 32.454 erano i ricoverati con sintomi (-1,08%) e 3.616 in terapia intensiva (-1,28%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano 725.160 (-2,46%). Dimessi e guariti, nelle ultime 24 ore, erano 38.740 (+4,93%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 20.709 tamponi effettuati contro i di 182.100 del giorno precedente.